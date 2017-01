Clube uruguaio desiste de Ronaldinho Gaúcho

(foto: Reprodução/Ovacion)

O Nacional, do Uruguai, praticamente desistiu da contratação de Ronaldinho Gaúcho, 36 anos. A notícia foi divulgada pelo jornal Ovación, do Uruguai. O Coritiba espera fechar nesta semana, no máximo até terça-feira (dia 24), um contrato com o jogador.

Em entrevista ao Ovación, o Nacional explicou o motivo da iminente desistância. “A essa altura é muito complicado de ser fechado. Tentamos de várias formas, tivemos muitas reuniões e nenhuma das opções cumpriam os requisitos necessários para assumirmos uma contratação deste estilo”, afirmou o secretário geral do clube uruguaio, Heber Lambert. “Já passaram duas semanas e o tema esfriou por diferentes motivos, principalmente econômico. O Nacional não está em condições de fazer este investimento e sem o financiamento de alguma empresa ou patrocinador é impossível. Não podemos arriscar o clube por um jogador”, comentou o dirigente.

A proposta do Coritiba é de salário de R$ 300 mil, além da bônus por produtividade (gols, assistências e vitórias, por exemplo) e participação na venda de camisas e planos de sócios.

Agora, o Coritiba enfrenta apenas a concorrência do Barcelona, que quer Ronaldinho Gaúcho para um time de masters.