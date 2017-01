Mulher cai de Kombi e morre atropelada; marido é preso por embriaguez

(foto: Divulgação/ PRF)

Uma mulher de 44 anos acabou falecendo na noite deste sábado (21), vítima de uma "tragédia em família" no quilômetro 127 da BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher e seu marido transitavam pela rodovia por volta das 19 horas sentido a Curitiba quando, numa curva, a poorta da Kombi em que estavam acabou se abrindo.

A mulher, que não usava cinto de segurança, acabou caindo no asfalto e o marido parou o veículo na hora. Um caminhão que vinha atrás, contudo, não conseguiu desviar e atropelou a mulher, que morreu na hora.

Além do casal, seus dois filhos, uma jovem e um adolescente também estavam no veículo e não se machucaram. Eles vinham de São Luiz do Purunã para Campo Largo, na RMC. A Kombi só possuía cinto nos bancos da frente, e os de trás, onde a mulher estava, não tin ham o equipamento.

O marido relatou à polícia que sua esposa teria se apoiado na maçaneta da porta, fazendo-a abrir durante uma curva. Ele relatou que havia bebido, fez o teste do bafômetro e acabou preso, encaminhado para a Delegacia de Campo Largo.