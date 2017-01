Em jogo-treino, Atlético testa 18 pratas-da-casa

Lucho González enfrenta o Prudentópolis, no CAT do Caju (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense fez um jogo-treino no último sábado (dia 21) à tarde, contra o Prudentópolis, no CAT do Caju, em Curitiba. O time da capital venceu por 2 a 1, com gols dos atacantes Yago e Murillo Magnos, ambos revelados nas categorias de base. O jogo-treino foi dividido em três tempos de 35 minutos. O técnico Paulo Autuori utilizou três equipes diferentes.

No total, Autuori utilizou 31 jogadores contra o Prudentópolis. E 18 deles (58%) são pratas-da-casa.

Dos 18, cinco foram promovidos da base em 2017: o goleiro Warleson, o zagueiro Jacy, o volante Luiz Otávio, o meia Matheus Anjos e o atacante Murillo Magno.

Os demais 13 pratas-da-casa já atuaram pelo profissional: o goleiro Santos, os zagueiros José Ivalado e Marcão, os laterais Renan Lodi, Nicolas e Gustavo Cascardo, os volantes Otávio e Rossetto, o meia João Pedro e os atacantes Pablo, Crysan, Yago e Guilherme.

OS 31 UTILIZADOS

No jogo-treino de sábado, contra o Prudentópolis

Goleiros: Weverton, Santos e Warleson

Zagueiros: Paulo André, Wanderson, José Ivaldo, Marcão, Thiago Heleno e Jacy

Laterais: Renan Lodi, Jonathan, Léo, Sidcley, Nicolas e Gustavo Cascardo

Volantes: Otávio, Luiz Otávio, Rossetto e Renan Paulino

Meias: Lucho González, Nikão, João Pedro, Felipe Gedoz e Matheus Anjos

Atacantes: Grafite, Pablo, Crysan, Yago, Luis Henrique, Guilherme e Murillo Magno

O jogo-treino não foi aberto a imprensa e torcedores. O clube não divulgou a escalação, apenas os atletas utilizados.

Dos cinco reforços contratados para 2017, quatro participaram desse trabalho: Grafite, Luis Henrique, Felipe Gedoz e Jonathan. O meia Carlos Alberto ficou de fora. O clube não explicou o motivo.

Quem também não atuou no jogo-treino foi o atacante André Lima (dispensado para negociar com outra equipe) e o meia-atacante Marcos Guilherme, que pode acertar com o Flamengo.

Na próxima quarta-feira (25), o Atlético terá um amistoso contra o Peñarol, do Uruguai, na Arena da Baixada, às 20 horas.



Em 29 de janeiro (domingo), o Furacão faz o primeiro jogo oficial do ano. Pelo Campeonato Estadual, pega o Rio Branco, às 17h, em Paranaguá.



Em seguida, em 1º de fevereiro, o Atlético estreia na Copa Libertadores, enfrentando o Millonarios, da Colômboa, às 21h45, na Arena da Baixada.