Paulista goleia Batatais e volta a uma final de Copa São Paulo após 20 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paulista goleou o surpreendente Batatais por 5 a 1 na manhã deste domingo (22), no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, e se classificou para o final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada no próxima quarta-feira (25), no estádio do Pacaembu. Jogando em casa, com o apoio da torcida, o Paulista tomou a iniciativa e abriu placar aos 13 min, em uma bola parada. Após escanteio de Brayan, Maurílio subiu de cabeça e fez 1 a 0. Depois do gol, o Batatais, que fez sua melhor participação na história do torneio, passou a gostar do jogo. Mas logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Galo do Japi ampliou o placar com Molter. Antes da metade da segunda etapa, a equipe de Jundiaí fez mais dois, com Brayan (17 min) e Molter (18 min), e praticamente assegurou a vitória. O Batatais ainda descontou aos 22 min, em cobrança de pênalti de Douglas Pote, mas Matheus Sylvestre, aos 35 min, pois números finais: 5 a 1 O Paulista, com 100% de aproveitamento na competição, volta a uma final de Copinha após 20 anos, quando derrotou o Corinthians nos pênaltis e sagrou-se campeão. Decisão esta que pode ser reeditada, caso o time alvinegro vença o Juventus (SP) em partida que será realizada neste domingo (22), às 19h45, na Arena Barueri.