Nacional-URU descarta e Coritiba pode anunciar Ronaldinho até terça

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar no Coritiba ou ficar sem clube e seguir na aposentadoria forçada em jogos amistosos. Essas são as duas opções de Ronaldinho, melhor jogador do Mundo entre 2004 e 2005, ao final deste domingo (22).

Muito perto do time paranaense -que já até reservou mansão em Curitiba para o meia, Ronaldinho viu o Nacional do Uruguai desistir oficialmente da contratação nesse domingo. "Se analisou muito na direção, buscaram alternativas por que não estamos falando de qualquer jogador. Mas, por diferentes motivos, especialmente o econômico, o Nacional não está em condições de o contratar. Sem patrocínio de alguma empresa é impossível", disse o secretário geral do Nacional, Heber Lambert, em entrevista ao Ovación Digital. A informação vem de encontro com as últimas novidades de Curitiba, onde tudo segue silente.

O clube avançou muito nos últimos dias para fechar a contratação de Ronaldinho. Reservou a ele uma mansão no condomínio Alphaville, a cinco minutos de carro do CT Bayard Osna; Juliano Belletti, diretor de relações internacionais do clube e ex-companheiro de Ronaldinho no Barcelona, se encarregou pessoalmente de ser o cicerone -ou babá, para os temerosos- do jogador; ele próprio, Belletti, celebrou em redes sociais o "bom começo" no cargo, no Coritiba.

Resta ainda convencer a 2 dos 5 presidentes (e vices) de que o negócio é factível. Dentro da diretoria do Coxa, há resistência quanto à contratação de Ronaldinho. Há os que acreditam que Ronaldinho pode render em campo mais que a média dos atletas na função no Brasil e pode trazer benefícios em mídia e marketing.

E há os que duvidam da capacidade do meia enquanto atleta e da própria capacidade do clube rentabilizar a chegada dele, temerosos pela experiência fracassada com Alex, ídolo do clube que preteriu Cruzeiro e Palmeiras para jogar pelo Coritiba, e não conseguiu os resultados financeiros esperados. É o que estará na mesa na reunião de segunda pela manhã. No papel, uma proposta de R$ 300 mil mensais, mais bonificações por acréscimo de público, sócios e venda de camisas e publicidade acima da média atual do clube, e bonificações por metas esportivas atingidas, por assistências, gols, classificações ou títulos no contrato de um ano -prorrogável- a ser assinado. Uma vez batido o martelo entre a diretoria coxa-branca, Ronaldinho e seu empresário e irmão Assis receberão o sim para assinar com o Coritiba.