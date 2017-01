Paraná Clube pode contatar reserva da Tombense na Série C

Felipe Alves é apresentado no Joinville (foto: Reprodução/Youtube)

O Paraná Clube pode confirmar nesta semana a contratação do atacante Felipe Alves, 26 anos. O jogador disputou a Série C de 2016 pela Tombense. No clube mineiro, disputou apenas duas partidas como titular e nove como substituto.

Felipe Alves ficou apenas 326 minutos em campo na terceira divisão nacional em 2016 e, em pouco tempo, marcou três gols. Ou seja, teve média de um gol a cada 108 minutos jogados.

Em 2016, a Tombense não passou da primeira fase da Série C – ficou em quinto lugar entre os 10 integrantes do Grupo B.

Felipe Alves foi revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, mas nunca jogou no profissional do clube rubro-negro. De 2010 a 2016, rodou por ABC-RN, Santa Cruz-AL, Santa Cruz-RN, Vila Nova, São Luiz, Alecrim, Campinense, Boa Esporte e Joinville.

O atacante disputou o Campeonato Catarinense de 2016 pelo Joinville. Foi titular em sete jogos e entrou como substituto em outros sete. Fez três gols.

Outro atacante que pode ser confirmado nesta semana pelo Paraná Clube é o uruguaio Ruben Bentancourt, 23 anos, ex-seleção sub-20, PSV-HOL, Atalanta-ITA, Bologna-ITA, Defensor-URU, Arezzo-ITA e Defensa y Justicia-ARG.

O Paraná já soma 15 reforços para 2017: o goleiro Léo (ex-São Paulo), os zagueiros Artur (ex-América-MG), Airton (Luverdense), Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Rayan (ex-ASA), os laterais Júnior e Igor Cariús (ex-ASA), o volante Gabriel Dias (ex-Palmeiras), os meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR), Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessalli (Neftchi-AZJ) e os atacantes Bruno Cantanhede (Kiryat Shmona-Israel), Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO) e Italo (ex-Guarani).