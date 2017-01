Venda de antidepressivos disparou em 2016

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

A frase "não tá fácil para ninguém" pode ser considerado o bordão de 2016 e deste começo de 2017. E uma das provas disso é que houve um verdadeiro salto na venda de medicamentos antidepressivos.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, um levantamento inédio do IMS Health mostrou que no ano passado o setor de "antidepressivos e estabilizadores de humor" registrou crescimento de 18,2%, o maior percentual entre todas as categorias pesquisadas.

Com a alta, o segmento faturou R$ 3,4 bilhões nas vendas em 2016, ficando atrás apenas do mercado de analgésicos (R$ 3,8 bilhões).