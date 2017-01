Ex-presidente do BC diz que Brasil está saindo da recessão

Redação Bem Paraná com Folha de S. Paulo

O ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore conceceu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, publicada neste domingo. Otimista, Pastore afirmou que o Brasil já começa a enxergar uma luz no fim do túnel.

"Ainda não saímos da recessão, mas estamos chegando ao seum fim", afirmou o economista, que aposta na volta do crescimento a partir do segundo semestre deste ano.

Na análise de Pastore, o Brasil já começou 2017 muito melhor do que 2016, com inflação sob controle e corte de juros e risco-país em queda.

Além disso, destaca que embora ainda existam incertezas, os riscos para a recuperação já não são tão graves, mesmo com a crise política. "Não existe risco sistêmico".

