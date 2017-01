Montillo estreia com gol e Botafogo goleia Rio Branco em 1º jogo de 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda é pré-temporada, mas o Botafogo começou 2017 de forma animadora. O time carioca não teve dificuldades para golear o Rio Branco por 4 a 0, neste domingo (22), em Cariacica. Principal reforço e atração dos cariocas, o argentino Montillo estreou com gol. Outro destaque foi o atacante Rodrigo Pimpão, que balançou a rede duas vezes e mostrou estar bem fisicamente. O amistoso faz parte da preparação do Botafogo para o início do Campeonato Carioca e, principalmente, para os duelos decisivos contra o Colo-Colo, do Chile, pela pré-Libertadores da América. O time do técnico Jair Ventura entrou em campo com ritmo de jogo invejável para uma pré-temporada. Por conta da proximidade de compromissos importantes, o Botafogo colocou intensidade nos minutos iniciais e rapidamente resolveu a partida. Rodrigo Pimpão mostrou poder de fogo aos 8min e aos 12min para colocar o Alvinegro na frente. Até os 25min, pelo menos, o time sobrou. Aos poucos, o ritmo foi diminuindo também para não forçar de forma desnecessária os atletas. Mas nem isso impediu o momento mais esperado pelos botafoguenses. Aos 41min, Pimpão roubou a bola e acionou Montillo. O estreante chutou cruzado para vencer o goleiro Jaime e fazer o primeiro gol com a camisa alvinegra. Com o amistoso mais do que decidido, o técnico Jair Ventura trocou o time inteiro para o segundo tempo. O Botafogo seguiu sobrando. Logo aos 5min, Sassá aproveitou a indecisão da defesa e fez o quarto dos cariocas. Com o passar do tempo, as equipes se mostraram satisfeitas. O Rio Branco não ameaçava e o Botafogo se mostrava satisfeito com o teste. O fim de jogo veio com os cariocas satisfeitos com a performance e o bom início de ano.