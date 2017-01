Clube croata faz proposta por Marcos Guilherme

Dinamo Zagreb, 18 vezes campeão da Croácia, está tentando contratar o meia-atacante Marcos Guilherme, 21 anos. O clube europeu ofereceu 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi divulgada por jornais da Croácia.

Desde o final de 2016, o Atlético negocia com o Flamengo o empréstimo de Marcos Guilherme para o clube carioca. Até agora, não houve um acordo.

O Dinamo Zagreb, atual 2º colocado na temporada 2016/17 da liga nacional, conta com outro jogador revelado na base do Atlético-PR: o meia Sammir, 29 anos. Ele está há dez anos no clube europeu e se naturalizou croata. Ele defendeu a seleção da Croácia na Copa do Mundo de 2014 e soma sete jogos pela equipe nacional europeia.