Artista que pichou muro após morte de Fidel é solto em Cuba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista cubano Danilo "El Sexto" Maldonado foi liberado da prisão neste fim de semana, informaram meios de comunicação dissidentes. Ele estava detido sem acusação formal desde 26 de novembro, um dia após a morte do ditador Fidel Castro, por pichar a mensagem "se foi" em um muro em Havana. De acordo com a página do artista no Facebook, as autoridades cubanas o liberaram sem dar explicações. "Nada disso teria sido possível sem os esforços daqueles que decidiram se posicionar contra a prisão injusta de Danilo", diz a publicação. Maldonado disse ao site opositor 14yMedio que está "bem de saúde" e pretende sair da ilha em breve. O artista já foi preso anteriormente, entre dezembro de 2014 e outubro de 2015, após pintar dois porcos, um com o nome de Fidel e outro com o de Raúl Castro, atual líder do regime cubano.