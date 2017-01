Hyundai HB20 2017 ganha nova versão

HB20 chega com preço mais competitivo (foto: Divulgação)

A linha 2017 do Hyundai HB20 chega às concessionárias com uma nova versão, a Comfort Plus blueMedia, que oferecerá como item de série o sistema multimídia e outros itens que na linha 2016 eram oferecidos apenas para as versões premium. No caso da versão Comfort Plus blueMedia 1.0, com preço de R$ 48.530 e câmbio manual, os itens de série adicionais são kit multimídia, lanternas Clear Type, regulagem de volante e profundidade para o volante e detalhes de cromados nas maçanetas internas, saídas de ar e no freio de mão. Com a novidade, a gama de versões do HB20 passa a oferecer 24 versões, com preços entre R$ 42,5 mil e R$ 71.175. A Hyundai também reduziu o preço da pintura metálica para R$ 650, enquanto ano passado era cobrado R$ 1,1 mil.