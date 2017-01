Flávio Venturini faz pocket show em Curitiba

Flávio Venturini: bate-papo em Curitiba (foto: Divulgação)

O cantor e compositor Flávio Venturini participa hoje, às 18 horas, do Trajeto Lumen Ao Vivo. Ele vai cantar e conversar com o público em um pocket show gratuito no Shopping Curitiba.

Entre seus principais sucessos estão Espanhola, Mais uma vez, em parceria com Renato Russo, e Todo Azul do Mar. No último ano, viajou o país com o show Encontro Marcado, fruto da amizade de mais de 40 anos com Sá & Guarabyra e os integrantes do 14 Bis.

O evento é na Livraria Cultura e é transmitido ao vivo pela Lumen FM e pela página do Facebook do Shopping Curitiba. O formato é de pocket show intercalado de bate-papo com o público e não é preciso ingresso para participar. Quem quiser autógrafo, serão distribuídas senhas (limitadas) no dia e local da apresentação.