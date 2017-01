Livro de estreia de Donlea chega neste mês às livrarias

A Faro Editorial lança neste mês o thriller A Garota do Lago, de Charlie Donlea, que arrebatou milhares de leitores nos Estados Unidos. Um livro de estreia que mereceu destaque de diversos autores consagrados como Robert Dugoni e Emily Bleeker.

Charlie Donlea tem sido considerado um dos autores mais promissores dos últimos tempos. Com uma narrativa eletrizante, mesclando flashs do passado e do presente, ele criou um romance assombroso sobre duas mulheres que foram vítimas de um crime, mas só uma sobreviveu para contar essa história. Um crime brutal que abalou a pequena cidade de Summit Lake era o que a repórter investigativa Kelsey Castle precisava para afastar a mente de sua tragédia pessoal. O que ela não imaginava é que a vida dela e a morte dessa jovem estariam ligadas. E o que mais incomodava Kelsey eram as perguntas que ninguém conseguia responder: por quê estão tentando manter tudo em sigilo? O que realmente aconteceu com essa garota?