Travesti entrou no currículo de Reymond

Mas essa entrega de Cauã Raymond não vem de hoje. No ano passado, o clipe de Your Armies, da cantora Barbara Ohana, em que ele encarna a travesti Clara, teve grande repercussão. Com direito a usar peruca loira e aprender a andar de salto alto. E Cauã teve de adaptar sua estrutura corporal a essa figura feminina. "Sou magro, mas tenho ombros muito largos. Falaram que eu tinha de assistir a Garota Dinamarquesa. Eu disse: 'Gente, o Eddie Redmayne é magrinho, desculpa, foi muito mais fácil, eu não consigo chegar nesse peso'."

"Trabalhei com a Andrea Cavalcanti, uma coach com quem eu trabalho há 15 anos. Uma das coisas bacanas foi que a gente tentou encontrar a feminilidade desse personagem, como fazia para se comunicar sem necessariamente ter uma voz, como fazer isso sem um diálogo. A gente construiu o personagem como se fosse fazer um filme, uma peça de teatro, uma série, uma novela. E foi, de certa forma, renovador, porque eu tinha acabado de sair da novela (A Regra do Jogo). Novela é um veículo que adoro fazer, mas é muito longo, leva tempo, então, para mim, foi um momento rico artisticamente."

Além de atuar no clipe, Cauã foi um dos produtores do projeto. Nele, a travesti é agredida covardemente. O ator lembra que, por uma trágica coincidência, o clipe foi lançado na mesma época do atentado à boate gay em Orlando, nos EUA. "Acho que a gente conseguiu através da arte propor uma reflexão sobre a tolerância", avalia. "A notoriedade que o trabalho acabou tendo, foram mais de 3 milhões de acessos."