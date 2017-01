Cauã Reymond: um só ator para dois irmãos

O calado e introspectivo Yaqub e o rude e selvagem Omar: gêmeos opostos entre si, que exigem de Cauã interpretações distintas (foto: Divulgação)

Cauã Reymond é um ator que amadureceu diante dos olhos do público. E não estamos falando aqui em questão de idade, mas de interpretação. Cauã estreou na TV como Maumau, em Malhação, em 2002. Ali parecia despontar mais um galã de novela da Globo. Ledo engano. O tempo mostrou que aquele primeiro papel no folhetim teen não passava de uma porta de entrada para um ator que encarnaria com intensidade seus personagens. "Acho que desde A Favorita venho pegando personagens muito bons", diz Cauã, em entrevista à reportagem por telefone, do Rio. "Estou me sentindo muito sortudo."

Nessa sequência de bons trabalhos, vale destacar a trinca que ele viveu em projetos recentes, exibidos como minisséries: Leandro, de Amores Roubados (2014), André, de O Caçador (2014), e Maurício, de Justiça (2016). Esse caminho ascendente culminou na minissérie Dois Irmãos, baseada na obra de Milton Hatoum, escrita pela autora Maria Camargo e dirigida por Luiz Fernando Carvalho — que chegou ao fim na última sexta-feira. Cauã ganhou não só um, mas dois grandes personagens. Omar e Yaqub são gêmeos opostos entre si, que exigem de Cauã interpretações igualmente distintas. De um lado um calado e introspectivo Yaqub e, do outro, um rude e selvagem Omar. Dois filhos de imigrantes libaneses unidos apenas na barriga da mãe, Zana (Gabriella Mustafá/Juliana Paes/Eliane Giardini) e que recebem tratamentos diferenciados dela depois que nascem. Omar é o protegido de Zana — e isso traz consequências desastrosas à família.

Interpretá-los era desejo antigo de Cauã. O ator ganhou da mãe o livro Dois Irmãos, de Hatoum. Na época, ele estava em Como Uma Onda (2004), sua segunda novela. "Eu gosto de ler, e minha mãe achava o livro muito bom. Ela é uma leitora ávida e sempre me proporciona bons livros", conta o ator carioca, de 36 anos, e pai de Sofia, de 4 anos, de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. E, assim que leu, ele percebeu que os irmãos poderiam ser grandes personagens a ser interpretados. "Tive essa intuição Eu estava no meu terceiro trabalho como ator e sabia que estava começando a carreira, mas eu já tinha vontade de trabalhar com o Luiz Fernando. Na verdade, não era nem vontade, era sonho ainda " Cauã conta que o diretor lhe revelou que pensou em seu nome desde o início do projeto. "Quando soube que ele ia fazer a série, fiquei com vontade de fazer, mas demorou muitos anos para esse projeto ficar de pé, e fiquei muito feliz, impactado, quando recebi a notícia de que seria eu."

Esse tempo de espera foi importante para que ele pudesse construir um repertório de bons papéis, certo? "Sim, mas acho que, às vezes, o lugar também da estreia é um lugar que o Luiz sabe administrar muito bem os atores. Em seu primeiro trabalho, o Matheus (Abreu, que faz os gêmeos na fase anterior) está fazendo um trabalho lindo, a Gabriella Mustafá como Zana (na fase jovem). O Luiz tem essa capacidade de trabalhar com gente muito experiente e, ao mesmo tempo, de lançar pessoas. Tenho curiosidade de saber como seria (comigo). Com certeza, cheguei com muita fome de Dois Irmãos."

A preparação de Cauã, assim como a do restante do elenco, foi a de praxe para os padrões de Luiz Fernando Carvalho. O diretor colocou todos numa imersão em seu galpão no Projac, no Rio, para se aprofundarem em seus personagens — e para os atores que vivem os mesmos papéis em diferentes fases alinharem suas interpretações. "O Luiz oferece para a gente uma preparação corporal, vocal, sotaque. Os gêmeos não têm sotaque, porque já nascem no Brasil. Mas aprendi árabe, o elenco estava sempre junto, é uma coisa praticamente teatral."

Cauã diz que ele e Matheus Abreu trabalharam juntos o tempo todo, o que fez com que estivessem toda hora se observando. "Foi muito interessante, porque foi a primeira vez que me dei conta de que eu era um ator maduro. Quando a gente começou, o Matheus tinha 17 anos e eu, 34, exatamente o dobro da idade dele. Estreei na TV, então sei que amadureci na frente do público. Isso foi importante para mim, porque sempre aprendi muito no set, vendo meus colegas, sempre fui observador. Realmente, não teve o trabalho mais importante para mim, porque, em cada trabalho, prestei atenção em outra pessoa, com a qual, por algum motivo, eu tinha afinidade, ou por empatia pelo trabalho, por admirar a técnica e a forma como a pessoa trabalha."

A entrega de Cauã na interpretação dos gêmeos é tão visceral que ele cresce na tela, e carrega as nuances desses irmãos tão diferentes nos pequenos gestos, na postura corporal, na voz contida de Yaqub e nas explosões de fúria de Omar. E a "fome de Dois Irmãos, como ele definiu, foi tamanha que, em uma cena, ele se machucou e precisou levar quatro pontos no pulso.