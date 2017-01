Diabetes em idosos exige controle maior da alimentação

Viver mais e viver bem: este é o desejo da maioria das pessoas. Contudo, junto com o envelhecimento, surgem diversos desafios. Dentre eles, a diabetes é um mal cada vez mais comum na terceira idade. Crescente em todo o mundo, essa síndrome metabólica não é uma decorrência do envelhecimento, contudo tem se mostrado mais prevalente entre aqueles que já ultrapassaram os 65 anos de idade. Somente no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde (Vigitel 2013), a incidência da doença nessa faixa etária ultrapassa os 20%.

A grande preocupação com este fenômeno é que quando não tratada adequadamente, a diabetes pode afetar severamente a saúde num período que já inspira maiores cuidados. Em suma, os diabéticos devem seguir uma dieta visando o controle glicêmico para evitar as temidas complicações da síndrome. Contudo, durante a terceira idade, esses cuidados devem ser redobrados, uma vez que necessidades nutricionais costumam ser maiores. Algumas medidas devem ser adotadas para garantir que o cardápio do idoso seja nutritivo e, ao mesmo tempo, assegure o controle glicêmico e uma convivência tranquila com a doença.

Na terceira idade, morbidades próprias do envelhecimento e a manifestação de doenças crônicas podem ser agravadas pela diabetes descompensada, tornando o indivíduo ainda mais vulnerável. Para que o diabetes não se torne um vilão e comprometa a saúde do individuo, é essencial manter a glicemia sob controle, ou seja, evitar que a concentração de açúcar no sangue suba ou caia excessivamente. Episódios de hiperglicemia podem desencadear complicações mais severas e até mesmo colocar a vida do diabético em risco, bem como a hipoglicemia.

Quando diagnosticada, a doença requer um tratamento multidisciplinar, que pode envolver desde o uso contínuo de medicamentos, até mudanças significativas no estilo de vida. Neste âmbito, o padrão alimentar é um dos fatores que mais gera dúvidas e receio nos idosos.

De olho na necessidade nutricional

Além do índice glicemico, para evitar o descompasso da diabetes, o cardápio deve atentar para as necessidades nutricionais, que podem ser maiores nessa etapa da vida. O risco de doenças cardiovasculares é mais elevado entre idosos, risco agravado quando existe o diabetes. Portanto, além do açúcar, diabéticos devem reduzir o consumo de sal, a fim de controlar a pressão arterial.

O colesterol é outro ponto importante: quem possui a doença está mais propenso a apresenta à elevação do colesterol ruim, o LDL. Logo, controlar esta taxa, buscar elevar o colesterol bom (HDL), e regular o triglicerídeos são medidas essenciais para reduzir as chances de acidentes vasculares e doenças coronarianas.

Uma das principais preocupações em relação aos idosos é garantir que a oferta nutricional se mantenha adequada e, ao mesmo tempo, propicie o controle glicêmico. A redução deliberada do consumo de determinados alimentos, seja pela dificuldade de mastigação x digestão, seja pela ideia de que esses alimentos vão elevar o diabetes, podem comprometer a oferta de nutrientes e a saúde do idoso.

Sendo assim, é preciso atentar para questões como a aceitação de carboidratos, proteínas e outros nutrientes que garantam o bom funcionamento do organismo. As proteínas, por exemplo, muitas vezes são deixadas de lado pela dificuldade de mastigação. Contudo, idosos precisam de um aporte maior desse nutriente em virtude da perda natural de massa que acontece com o envelhecimento.

Um dos maiores temores daqueles que são diagnosticados com diabetes é a ideia de que a alimentação não será tão prazerosa quanto outrora.

Porém, quando bem orientada, a dieta de controle glicêmico pode ser tão saborosa quanto à de um indivíduo que não convive com a doença. Se seguida adequadamente, o paciente pode, inclusive, abrir concessões vez ou outra para os pequenos prazeres que já não fazem parte do seu cardápio cotidiano.

Seguir as orientações médicas quanto ao tratamento é fundamental, bem como fazer do exercício físico parte da rotina: sabe-se que os músculos ajudam a captar a glicose, portanto, buscar mantê-los ativos e saudáveis beneficia significativamente o enfrentamento da doença. Além disso, ajuda a combater um dos principais fatores de surgimento e agravamento da diabetes: a obesidade.