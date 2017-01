O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em são José dos PInhais, completa 71 anos de operações amanhã. Construído durante a II Guerra Mundial, o terminal foi inaugurado oficialmente em 1946, sendo administrado pela Infraero a partir de 1974.

Instalado em São José dos Pinhais, próximo aos principais portos da região sul do país — como Paranaguá, Antonina, além de São Francisco do Sul e Itajaí, em Santa Catarina —, o terminal desempenha papel importante no desenvolvimento da indústria, do comércio e do turismo do estado e de toda a região. Para Antonio Filipe Bergmann Barcellos, superintendente do Afonso Pena, a localização estratégica do terminal é o principal fator que auxilia nesse crescimento. "É um ponto determinante para a instalação de indústrias na capital e região metropolitana", enfatiza.

Com capacidade para receber 14,8 milhões de passageiros por ano, o Afonso Pena, registrou mais de 6 milhões de passageiros em 2016. Cinco companhias aéreas operam no terminal paranaense: Aerolineas Argentinas, Avianca Brasil, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas e Latam, que ligam Curitiba a 16 destinos brasileiros e a Buenos Aires, na Argentina.

Atualmente, cerca de 170 voos operam diariamente no terminal, transportando aproximadamente 18,5 mil passageiros, número que o coloca como o 6º aeroporto mais movimentado do Brasil no ranking da Rede Infraero.

Para aumentar o nível de conforto e segurança, na última década, o terminal recebeu investimentos na ordem de R$ 350 milhões, que ampliaram sua capacidade de 6,9 milhões para 14,8 milhões de passageiros por ano.

O projeto mais recente, iniciado em outubro de 2016, compreende a construção do edifício garagem, que contará com três pavimentos e 2,4 mil vagas de estacionamento.