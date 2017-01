Em Curitiba, semana tem atrações de férias para a criançada

(foto: Rafael Silva (Arquivo SMCS))

Esta semana tem muitas atrações de férias para as crianças em Curitiba. Hoje, começam as atividades do Festival de Férias Verão 2017, promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ). O festival oferecerá atividades em diversos locais, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Ruas da Cidadania e entidades sociais, nas dez regionais administrativas da Prefeitura até a sexta-feira. Amanhã, também tem início a segunda semana da Colônia de Férias no Museu Oscar Niemeyer (MON).

“Buscamos criar uma programação diversificada para que as crianças possam se divertir e participar de atividades recreativas gratuitas que estimulam sua criatividade, convívio social e cidadania no período de férias escolares”, disse o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

O festival da Prefeitura acontece no período das 14 às 17 horas, sempre com a supervisão de profissionais da Secretaria do Esporte. Durante toda a semana serão desenvolvidas atividades esportivas, recreativas e culturais que incluem jogos, brinquedos infláveis, oficina de ciclismo, escalada, skate, gincanas, oficina de bolha de sabão e pintura de rosto e de chão.

Museu — No MON, as atrividades vão de amanhã a sexta, sempre das 14 horas às 17h30. Podem participar crianças de 6 a 11 anos. As inscrições devem ser feitas na bilheteria do museu, de terça a domingo, das 10 às 18 horas.

Este ano a colônia trabalha o tema “Tudo num só”, que apresenta às crianças a noção de pertencimento ao coletivo e à natureza, sem perder de vista a singularidade de cada um. Com atividades divertidas e educativas junto às exposições do MON, será trabalhada a relação das pessoas com o ambiente que as cerca, destacando a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural.

A Colônia de Férias 2017 conta com oficinas artísticas, visitas mediadas pelas exposições em cartaz no MON, contação de histórias, brincadeiras e apresentações teatrais.