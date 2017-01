Ator e apresentador Felipe Titto sente dores e é internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Felipe Titto, 30, foi internado na manhã deste domingo (22) sentindo dores no peito e braço formigando, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Ele teria tido um infarto. O hospital confirmou a internação, mas informou que apenas a família poderia dar informações sobre seu estado de saúde. O ator, que passou por diversos exames, quis tranquilizar os fãs via Snapchat, onde postou uma foto dele no hospital com a seguinte legenda: "Deu ruim, mas nóes é zika", escreveu ele. Apresentador de programas da nova MTV Brasil, como "Are You the One Brasil" e "Ridículos", atuou também nas globais "Malahação" (2004-2007), "Avenida Brasil" (2012) e "Amor à Vida". Começou a carreira na TV aos oito anos, como o menino do sofá na inesquecível vinheta do quadro "Senta que lá vem história", do programa "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura.