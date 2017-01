Nome inspirado em caso sueco

O nome do projeto “Serenata do Amor” foi inspirado em um caso a vice primeira-ministra da Suécia, Mona Sahlin, que em 1995, foi denunciada por ter usado o cartão de crédito corporativo para despesas pessoais, entre elas a compra de um chocolate da marca toblerone.

Por conta disso, ela, que era favorita a ser eleita primeira-ministra nas eleições de 96, ela teve seu cargo cassado e enfrentou acusação criminal que acabou retirada, mas em seguida perdeu a eleição e se afastou da política até 1998.

“A conta do cartão continha a compra de barras de chocolate Toblerone, o que acabou sendo o nome da confusão toda”, relata Paulo Vilanova. “Observe que tudo se deu pelo uso pouco ético do cartão de crédito. Nada chegou perto de propina, obstrução da justiça, caixa 2 de campanha, entre outras práticas cada vez mais banalizadas em nossa política”, avalia. “Queremos chegar a esse nível de detalhamento na auditoria de contas públicas”, afirma ele, que explica que o nome tem ainda outras inspirações como as famosas operações da Polícia Federal.