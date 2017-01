Semana começa com tempo instável em Curitiba

A semana começa e as condições atmosféricas permanecem sem mudanças. Ou seja, teremos dias abafados e chuvas ao longo da tarde. Curitiba amanhece com 17 C, de mínima, mas à tarde os termômetros sobem e a máxima chega a 28 C. O sol reina durante todo o dia, mas à tarde são previstas pacandas de chuvas isoladas por todo região. No litoral, os termômetros marcam 22 C logo cedinho. Á tarde as temperaturas chegam a 30C.