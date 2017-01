Parorâmico Parque Clube, em Pinhais: oito piscinas para toda a família se refrescar nos dias de sol quente (foto: Franklin de Freitas)

O calor que tem tomado conta de Curitiba tem deixado muita gente com vontade de estar nas praias. Mas, como nem todos estão de férias, uma opção para os dias quentes de verão são os parques aquáticos de Curitiba e arredores.

Em Almirante Tamandaré uma piscina de água corrente refresca quem for ao Parque Aquático Santo Antônio. O espaço tem tirolesa e toboágua e tem trilhas ecológicas. O parque fica na Rua João Govaski Filho, 470, Almirante Tamandaré. De quarta a domingo, das 8 às 18 horas. O preço de entrada é o de R$ 15 para adultos e R$ 7 para crianças menores de 7 anos. Mais informações: (41) 3657-1126.

Ainda em Almirante Tamandaré tem o Parque Aquático Águas de Valverde. Instalado na Estrada do Marmeleiro, Km 3,5, é aberto de quarta a sexta-feira, das 10 às 18 horas. O espaço oferece churrasqueira individual ou coletiva para 300 pessoas, salão de festas com cozinha industrial, quadras esportivas e piscinas com toboáguas. O preço da entrada é de R$ 25 (adultos) e R$ 17 para crianças de 4 a 7 anos. Crianças com até três anos não pagam. Informações: (41) 3657-5238 ou (41) 9275-4172.

Em Araucária, o Acqua Park é formado por uma piscina de ondas, toboágua radical com pista circular, kamikase com queda de 20 metros de altura, piscina temática da baleia com playground aquático, rio lento (pistas de bóias com correnteza artificial), duas piscinas esportivas para a prática do biribol, piscina do caracol, o brinquedo para as crianças “Balde Maluko” e “Half Pipe – Naja” (Acqua Cobra).

O Acqua Park fica na rua Yoshiaki Nagano, 121, Jardim Condor Araucária. De terça a domingo, das 9 às 18 horas. O preço dos ingressos é o de R$ 225 válido por todo o verão (setembro a maio), ou passaporte diário com almoço grátis R$ 79 (adulto ou infantil). Informações: (41) 3031-0303.

O Acqua Parck Nogueira está instalado em São José dos Pinhais, a margem da BR277 sentido Paranaguá. São 11 piscinas (adulto e infantil), 5 Toboáguas (até 160 metros), estacionamento interno, chalés e kitnetes, área para camping e lago para pesa. O Acqua Parck Nogueira fica na Rodovia BR-277,10000. Funciona todos os dias, das 8 às 18 horas. Os precos variam de R$ 40 (adulto) e R$ 20 (infantil- 4 a 8 anos), com almoço incluso. Mais informações: (41) 3384-4878.

Ouro Fino e Panorâmico

Na região de Campo Largo, na localidade de Bateias, o Parque Ecológico Ouro Fino oferece piscinas de água hidromineral e churrasqueiras. O parque fica na Estrada Ouro Fino, s/n°, Bateias. De terça a domingo, das 7 às 18 horas. Preços: R$ 20 (adultos até 59 anos) R$ 10 (crianças de quatro até 12 anos e idosos acima de 60 anos). Ingresso Família: Para cada adulto pagante uma criança de até 12 anos que estiver acompanhada não paga ingresso.

Em Pinhais, o Panorâmico Parque Clube é um opção construida na área de preservação ambiental do rio Iraí. São 250 mil metros quadrados de complexo aquático, espaço de eventos, estrutura completa de prática esportiva, lazer e pescaria. São oito piscinas (para adultos e crianças), playground aquático, toboáguas infantis, free fall, kamikase gigante, sauna, quadra de biribol e bar molhado. Ainda há canchas esportivas, pesque-pague, salão de baile e trilha para caminhada.

O Panorâmico fica na Estrada Pinhais para Graciosa. Para se tornar um Associado Panorâmico e aproveitar o ano todo R$ 132 mensal (plano familiar) mais taxa de adesão. O preço do passaporte varia de acordo com o dia R$ 40 adultos, no sábado com compra antecipada e crianças de 5 a 12 anos R$ 30. No domingo os valores são de R$ 50 para adultos e R$ 30 para crianças. Nos outros dias da semana R$ 35 adultos e R$ 30 crianças. Informações: (41) 3669-6266.