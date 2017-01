SAIBA MAIS Geara defende o diálogo entre associados e poder público

Em relação a representatividade insititucional da Associação Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara, destaca a elaboração dos documentos “O Brasil que queremos”, “O Paraná que queremos”, e “A Curitiba que queremos”. Todos os documentos são manifestos lançados pela entidade com o apoio de outros representantes do setor produtivo, em defesa da ética e transparência na política e pelas reformas essenciais.

O dirigente cita a ACP como integrante do chamado G7, grupo formado pelas sete principais entidades representativas do setor produtivo do Paraná: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar), Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio-PR), Federação das Empresas do Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap).

Geara acredita que o País precisa de reformas urgentes para voltar a trilhar os caminhos. “Mas a mais urgente, sem dúvida nenhuma, é e reforma política”, afirma. Para o dirigente, grande parte da crise econômica e de descrença, tanto dos empresários quanto dos trabalhadores, pela qual passa o País atualmente, é resultado principalmente da situação política, onde, segundo Geara, não há nenhum tipo de renovação há mais de 20 anos. “Não se criaram novas lideranças. O que vemos é a renovação por parentesco de políticos.”

Sem as reformas políticas, Geara acredita que ficará muito dificil, haver mudanças. “É preciso ter coragem de mudar o direito do voto, de mudar o tamanho do Estado, reduzindo o número de cargos”, diz. O dirigente mencionou o estudo do Tribunal de Contas,que apresentou uma proposta para extinguir 96 municípios com menos de 5 mil habitantes e que não apresentam condições financeiras para se manter. “Esse é projeto de fundamental interesse para a economia do Estado e nós iremos acompanhar”, afirma.

Geara ressalta que a ACP irá atuar em defesa das reformas por meio dos conselhos e câmaras setoriaism entre os quais o Conselho de Tributação, de Trabalho e Previdência, compostos por advogados e engenheiros com reconhecida representatividade. “A ACP, enquanto entidade representada e de grande força institucional pressionará para que haja urgente modernização da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que data da década de 1940, porque o Brasil não poderá crescer sem a aprovação desta reforma”, finaliza.