Acidente com trem deixa 32 mortos

Um trem noturno de passageiros descarrilou no sul da Índia, ontem, matando pelo menos 32 pessoas e deixando outras 50 feridas. Sete vagões do Hirakand Express saíram dos trilhos, por volta da meia-noite, disse o gerente da Divisão Ferroviária Chandralekha Mukherji. O trem estava viajando entre Jagdalpur no estado de Chhattisgarh para Bhuvaneshawar, em Orissa.

J.P. Misra, o chefe de imprensa da East Coast Railways, disse que muitas pessoas ainda estavam presas. Está em curso uma investigação.

Em novembro, 146 pessoas foram mortas quando um trem de passageiros perto da cidade de Kanpur em Uttar Pradesh protagonizou o acidente de trem mais mortal em pelo menos cinco anos.