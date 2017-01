Temporais e tornado matam 15

Um forte temporal deixou ao menos 11 mortos e 23 feridos no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, ontem. No dia anterior, 21, quatro pessoas morreram devido a um tornado que também passou pela parte sul do país, dessa vez no estado do Mississippi.

As mortes na Geórgia foram registradas nos condados de Cook, Brooks e Berrien. Ao todo, sete regiões do estado estão em situação de emergência.

Dentre os mortos em Cook, estão sete pessoas que viviam em um parque de trailers e motorhomes. De acordo com autoridades locais, mais de 8 mil moradias estão sem energia elétrica na região.

Segundo serviços de meteorologia, "fortes temporais e tornado" eram esperados no norte da Flórida e no sul da Geórgia.