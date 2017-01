Geara defende o diálogo entre associados e poder público

Empresário Gláucio Geara: País precisa de reformas institucionias e urgentes (foto: Franklin de Freitas)

O empresário Gláucio Geara, que assumiu a presidência da Associação Comercial do Paraná (ACP), em 1 de janeiro deste ano, para o período de 2017 a 2019, promete uma gestão voltada a favorecer o diálogo entre os 25 mil associados e os governos municipal, estadual e federal. Ele reconhece que o desafio frente à ACP neste período é grande em função, principalmente, da situação econômica e política pela qual passa o país. “Nos iremos trabalhar com as questões diárias, o dia a dia do empresários e, a medida que as demandas forem chegando, procuremos dar as respostas”, afirma.

Como meta da gestão, Geara cita como ação principal a ser adotada, a luta em favor do micro, pequeno e médio empresário, perfil da maioria dos associados no Estado. “Levaremos aos governos municipal, estadual e federal as sugestões geradas na ACP para que a retomada do crescimento ocorra o mais breve possível”, diz.

Ainda como meta da gestão, a ser implementada nos primeiros meses deste ano, Geara ressalta a estratégia de conhecer as necessidades dos associados, defender o combate rigoroso da inflação, a luta em prol de mais segurança e a retomada do crescimento nos próximos anos. Ele reitera que neste ponto entra a questão política da entidade, a expectativa dos associados e da sociedade.

Nascido em uma família de imigrantes libaneses com tradição no comércio da cidade, Geara é empresário do segmento de automóveis. Formado em Direito e pós-graduado em Administração, atua há 30 anos junto à associação. Ele explica que a sua gestão será guiada pela ética e paixão ao empreendedorismo.

Para por em prática o discurso, Geara explica que escolheu uma diretoria capaz de entregar ao associado serviços que sirvam como plataformas para o desenvolvimento de cada segmento empresarial que integra e entidade. “Somos uma fonte de ajuda a esses empresários e empreendedores que utilizam a nossa gama de serviços”, diz.