Federer vai às quartas do Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suíço Roger Federer, atualmente na 17ª colocação do ranking, venceu o japonês Kei Nishikori (5º), por 3 sets a 2, neste domingo (22), e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália. Foi o 200º triunfo da carreira de Federer sobre um top 10 da ATP, e o segundo neste Grand Slam, que marca o seu retorno às quadras depois de seis meses longe por lesão. Na fase anterior, ele havia vencido o tcheco Tomas Berdich (10º). "Foi uma noite especial, o jeito certo de celebrar esse marco. Acho que estou jogando cada vez melhor. Saquei bem, que era chave contra Nishikori. Estou no torneio agora, e você sabe como as bolas e a quadra reagem aos meus golpes e, para os meus oponentes, o que pode acontecer", disse Federer ao site oficial do torneio. Na quartas, ele vai enfrentar o alemão Mischa Zverev (50º), que também neste domingo surpreendentemente eliminou o número 1 do ranking, o britânico Andy Muraay, por 3 sets a 1. No feminino, Venus Williams avançou com vitória tranquila sobre a alemã Mona Barthel (2 sets a 0). Já a alemã Angelique Kerber, que defendia o título do ano passado, perdeu para a norte-americana Coco Vandeweghe. Nesta segunda (23), destaque para o confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o francês Gael Molfins.