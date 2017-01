Finalista da Copa SP, equipe de Jundiaí é denunciada por suposto 'gato'

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paulista de Jundiaí, que garantiu vaga na decisão da Copa São Paulo de Juniores neste domingo (22) ao golear o Batatais por 5 a 1, pode ser expulso da competição em razão de uma suposta adulteração no informe de idade de um de seus jogadores. A denúncia partiu do time derrotado na semifinal. O jogador em questão e o Paulista dizem que não há irregularidade. André Toffetti, presidente do Batatais, enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol que denuncia que o jogador Brendon Matheus Lima dos Santos usa documentos falsos para jogar. O atleta está registrado com data de nascimento em 1997, mas, segundo a denúncia, teria nascido em 1994. De acordo com a denúncia, obtida pela reportagem do UOL Esporte, o jogador se chamaria Elton Rodrigues. A FPF (Federação Paulista de Futebol) já tomou conhecimento do caso e iniciou as investigações. Por enquanto, a entidade só conta com a informação de que o mesmo atleta disputou o Paulista Sub-20 do último ano, pelo Nacional da capital. O Paulista de Jundiaí disse que confia na legalidade dos documentos do atleta. Brendon foi questionado pelos dirigentes do clube neste domingo (22). "Já fizemos uma acareação com o jogador, sozinho em uma sala, vimos os documentos dele e pareceu tudo certinho. É um bom garoto, evangélico, amigo de todos. Não podemos bater nele e pedir que ele fale a verdade. Mas nos pareceu que ele disse a coisa certa. Já avisamos a Federação", disse Pepe Verdugo, presidente do Paulista de Jundiaí. Segundo o regulamento da Copa São Paulo, em seu artigo 25, um clube pode ser expulso da competição em caso de comprovação de adulteração de idade de algum de seus jogadores: "Art - 25- Caso seja comprovado, tanto durante quanto após a realização da competição, que algum atleta inscrito tenha participado com documentação adulterada ou informação falsa, o Clube do atleta infrator será eliminado da competição em curso e poderá ser excluída de suas 05 (Cinco) próximas edições". Com a vitória deste domingo, o Paulista espera a definição do outro finalista da Copa São Paulo. Corinthians e Juventus decidem a outra vaga para a decisão, marcada para o dia 25 de janeiro (quarta-feira).