SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião com destino a Boa Vista (RR) precisou sobrevoar em círculos o espaço aéreo de Brasília por duas horas e meia na madrugada desta segunda-feira (23). De acordo com informações da concessionária Inframérica, cerca de dez minutos após a decolagem do aeroporto internacional de Brasília, às 23h05, o piloto de uma aeronave da GOL (voo G3 2020) informou ao centro de controle que precisaria retornar devido a um problema no trem de pouso. Como o avião estava com o tanque de combustível cheio, precisou gastar parte dele para poder pousar com segurança. Segundo a assessoria de imprensa da GOL, o trem de pouso não foi recolhido na velocidade e na altitude determinadas. O avião de passageiros da GOL pousou no aeroporto de Brasília por volta da 1h30. A companhia informou ainda que não foi registrado nenhum tipo de emergência a bordo, que os passageiros serão reacomodados em outro voo e que toda a assistência está sendo prestada.