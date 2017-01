Jackson Follmann quer remarcar casamento após deixar o hospital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Último sobrevivente do acidente aéreo com a Chapecoense internado no hospital, Jackson Follmann vive a expectativa de receber alta hospitalar nesta terça (24) e quer retomar aos poucos os planos da vida. E um dos principais é casar. Em entrevista ao Fantástico na noite deste domingo (22), Follmann admitiu o desejo de trocar anéis com a namorada Andressa Perkovski logo depois que realizar o implante da prótese na perna direita, cuja parte abaixo do joelho precisou ser amputada devido ao acidente. "A gente vai casar sim, depois que eu colocar a prótese em São Paulo, vou retomar a vida normal e a gente vai remarcar nosso casamento, pode ter certeza disso", afirmou o goleiro da Chape. Internado no Hospital Unimed, em Chapecó, Follmann tem previsão de alta para esta terça (24). Após passar alguns dias com a família em casa, ele deve viajar no próximo dia 30 para São Paulo, onde realizará o implante da prótese numa clínica especializada. Além de ter parte da perna direita amputada, Follmann também precisou submeter-se a procedimento cirúrgico no pé esquerdo e na primeira e segunda vértebras da coluna cervical.