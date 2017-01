(foto: Reprodução/TV Band)

Um apartamento pegou fogo na divisa dos bairros Juvevê e Cabral, no comecinho da manhã desta segunda-feira, 23. Segundo as informações dos bombeiros que prestaram atendimento, o chamado foi feito por volta das 6h45. O apartamento fica no sétimo andar do Edifício Juvevê, na Avenida Anita Garibaldi.

