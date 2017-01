Felipe Titto infarta aos 30 anos e suspeita que é dengue

O ator e apresentador Felipe Titto (30), que sofreu um infarto no domingo, 22, e precisou ser internado às pressas. Em sua conta na rede social Instagram, ele disse que a suspeita é de que uma dengue pode ter desencadeado o ataque cardíaco. Ele fez um vídeo no quarto do hospital São Luiz, em São Paulo, onde aguarda pelos exames.

"Eu tive realmente um contratempo. A princípio pode ser um surto de estresse, mas o que a galera mais supõe é que eu esteja com dengue — que estava com suspeita faz uns dois, três dias. Se não for dengue é uma outra virose que ocasionou esse infarto do miocárdio. Mas está tudo bem. Só estou internado pelos exames. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Podem ficar tranquilos. E quem não gosta de mim, pode chorar porque estou vivão", afirmou ele no vídeo que foi publicado em sua conta do Instagram.