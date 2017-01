Thiago Ribeiro se destaca em treinos, mas Santos segue com plano

(foto: Divulgação)

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Thiago Ribeiro "ressuscitou" no Santos após uma temporada apagada no Bahia. Após sofrer com depressão e ficar afastado dos gramados desde julho do ano passado, o atleta tem dado a volta por cima em seu retorno ao clube paulista. A reportagem apurou com integrantes da comissão técnica santista que Thiago Ribeiro tem se destacado nos treinos. O jogador até fez parte do melhor grupo de performance nas avaliações de "soccer test" no Santos, treino de resistência e velocidade e que ocorre com corridas de 15 metros, intercaladas. Vale ressaltar que Thiago Ribeiro chegou com físico defasado. O atleta se apresentou com perda de peso, força e velocidade. A comissão técnica santista faz trabalho de recuperação física do jogador, inclusive, com a utilização de suplementos. É unanimidade entre os profissionais do Santos que Thiago Ribeiro quer provar que pode permanecer no elenco nesta temporada. O jogador, que foi emprestado para Atlético-MG e Bahia nos últimos anos, tem contrato com o Santos até dezembro. E Thiago Ribeiro terá que mostrar muita vontade mesmo para ficar no clube até o termino de seu contrato. Isso porque a diretoria santista ainda não desistiu da ideia de negociá-lo. O mesmo vale para o meia Serginho, que voltou de empréstimo do Vitória, Lucas Otávio, que estava no Paraná, e Lucas Crispim, emprestado ao Atlético-GO. A diretoria santista tentou utilizar Thiago Ribeiro e companhia como "moedas de troca" nesta janela de transferência, mas não conseguiu efetuar nenhum negócio. Thiago Ribeiro, por exemplo, foi oferecido a São Paulo, Atlético-PR, Cruzeiro e Atlético-MG. A diretoria santista tenta negociá-lo devido ao seu ordenado, um dos maiores do elenco. O atleta recebe cerca de R$ 300 mil por mês. O técnico Dorival Júnior disse que confia no futebol de Thiago Ribeiro e já cogita utilizar o atacante. A experiência de Thiago Ribeiro, que já foi artilheiro da Copa Libertadores da América em 2010, e a necessidade de atacantes que atuem pelos lados do campo, pensam a favor do atleta. "É um jogador que sempre foi importante (Thiago Ribeiro). Pelo posicionamento tático, cumprir funções, por ser agressivo. Todo atleta passa por um momento instável. Ele tem capacidade, qualidade e condições de se recuperar bem. Confio muito. Provavelmente (ficar com ele)", disse Dorival.