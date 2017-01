E. Baptista ganha três reforços de peso para reta final da pré-temporada

(foto: Divulgação)

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de estrear no comando do Palmeiras no último sábado, Eduardo Baptista, enfim, contará com todo o elenco à disposição, duas semanas depois de iniciada a pré-temporada do atual campeão nacional. Moisés e Yerry Mina, destaques na conquista do Brasileiro em 2016, e o badalado reforço Alejandro Guerra estarão, finalmente, à disposição. Moisés acabou afastado das atividades com bola desde a metade da semana passada. O meio-campista, novo camisa 10 do Palmeiras, ainda não encontrou a melhor forma física para este ano e permaneceu na academia, realizando trabalhos de reforço muscular. O meia ainda passou por um procedimento cirúrgico no pé esquerdo para retirar pinos, inseridos em outra operação. Dentro do clube, a expectativa é de que Moisés participe dos trabalhos táticos ainda nos primeiros dias da semana. Enquanto Moisés retorna, Yerry Mina e Alejandro Guerra estrearão com Eduardo Baptista nesta semana. O zagueiro colombiano e o meia venezuelano retornaram de férias após o elenco. Mina e Guerra realizaram trabalhos físicos em dois períodos durante toda a semana passada, a fim de alcançar o resultado do restante dos jogadores. Agora, em estágio mais avançado, a dupla de estrangeiros será colocada nos planos do novo treinador palmeirense. Os dois contarão com uma semana cheia de trabalho antes do próximo compromisso do Palmeiras na temporada. O clube alviverde encerra a pré-temporada no próximo dia 29, data do amistoso contra a Ponte Preta, no Allianz Parque.