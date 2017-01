Valorização de Muralha e saída de PV deixam Fla em alerta sobre goleiros

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo avalia a situação dos goleiros para a temporada. A transferência do reserva Paulo Victor para o Gaziantepspor, da Turquia, deixou a diretoria em alerta sobre o setor. A questão vai além da negociação do camisa 48 e envolve um Alex Muralha cada vez mais valorizado. O clube ainda não oficializou a transferência de PV. No entanto, a mudança de ares por empréstimo de um ano e meio trata-se apenas de questão de tempo. Paulo Victor era considerado um reserva experiente para Muralha, mas jamais aceitou a condição desde que perdeu o posto. A saída da Gávea era dada como natural nos bastidores. Sem Paulo Victor, o jovem Thiago, de 20 anos, se transformou no substituto direto do titular. Essa formação é a tendência no momento até por conta de outros investimentos pretendidos pelo clube no mercado. O problema é que Thiago é inexperiente e terá um bom número de oportunidades durante o ano, já que Muralha vem sendo convocado com frequência para a seleção brasileira. Além disso, o titular está cada vez mais valorizado. O Flamengo pagou R$ 2 milhões e possui 60% dos direitos econômicos do jogador. O clube sabe que deve receber propostas no decorrer de 2017. Se perder Muralha, o Flamengo ficará em uma situação delicada logo no ano de retorno à Copa Libertadores da América. Por esses motivos, a diretoria avalia a situação e reconhece que é preciso tomar uma decisão. Não há pressa, mas se sabe que bancar Thiago ou assumir frente no mercado em busca por um substituto para Paulo Victor se tornou mais uma decisão importante logo no começo da temporada.