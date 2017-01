Operação da Rota na Imigrantes termina com cinco criminosos mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco criminosos morreram durante uma operação policial na rodovia dos Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo, no último sábado (21). A Secretaria da Segurança afirmou que o grupo transportava mais de cem quilos de cocaína da Baixada Santista para a capital paulista. De acordo com a polícia, a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) recebeu uma denúncia anônima de que suspeitos estariam transportando drogas em três carros -um Fiat Strada, uma Montana e um Astra- para São Paulo. Por volta das 23h, os policiais abordaram os criminosos em três pontos distintos da Imigrantes: na altura dos quilômetros 37, 35 e 21,5. Nas três situações, diz a polícia, os criminosos reagiram e houve troca de tiros. A secretaria afirmou que nenhum policial ficou ferido ou morreu. Na altura do km 37, os policiais da Rota abordaram Marcos Roberto Teixeira, 44, que estava no Strada e, segundo a polícia, ele parou o carro e atirou contra os policiais, que revidaram. Teixeira foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu. A secretaria informou que foi encontrado uma arma calibre 380 e dois estojos de munição. Já no km 35, a polícia perseguiu a Montana dirigida por Adriano Barbosa da Silva, 29. A polícia diz que foi recebida com tiros e revidou -Silva morreu no local. Com ele, a polícia encontrou 50 tabletes de drogas e uma pistola 380. O terceiro carro foi abordado na altura do km 21,5. Nele estavam o motorista Josenildo Manoel de Oliveira FIlho, 30, Ygor Uchoa de Jeus 19, (ao lado do motorista) e Jailton dos Santos, 32, que estava no banco traseiro. Os três morreram no local após troca de tiros, diz a polícia. Exceto Jesus, todos os criminosos já tinham antecedentes criminais, como por roubo, tráfico de drogas, formação de quadrilha entre outros. A secretaria informou que o caso foi registrado como drogas sem autorização ou em desacordo, promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio simples. De acordo com a secretaria, as armas dos criminosos -três de calibre 380, uma calibre 40 e um fuzil 762-, e as armas usadas pelos policiais foram encaminhadas para perícia. Os carros dos criminosos ficarão apreendidos no 3° DP de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado. Peritos do Instituto de Criminalística constataram que os suspeitos transportavam cerca de 105 quilos de cocaína. Cinco celulares apreendidos com os criminosos também foram levados para serem periciados. Questionada se haviam marcas de tiros nos carros dos policiais que participaram da ação, a secretaria não soube responder. A pasta disse que foi realizada perícia nos locais e nos carros dos criminosos e que foi solicitada exame residuográfico para todos os envolvidos na operação.