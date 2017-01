Clube prevê maratona de jogos e indica rodízio já no começo do ano

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada de 2017 poderá ter quase 90 jogos na agenda do Grêmio. E a maratona já começa em fevereiro, quando estão programadas oito partidas. Para lidar com tamanha carga, o time gaúcho deve aplicar o sistema de rodízio cedo. A estratégia faz jus ao planejamento de ter entre 36 e 40 atletas no elenco principal. "Vai depender do calendário, do andamento das competições, o que a gente precisa e no que vamos dar mais importância. Mas fundamentalmente vai ser calendário", disse Renato Gaúcho. E o calendário vai forçar o Grêmio a mudar o time. No segundo mês do ano, o time tricolor terá jogos contra Ypiranga-RS, Caxias, Flamengo, Passo Fundo, América-MG, São José-POA, Ceará e Cruzeiro-RS. E no dia três de março, encara o Internacional no primeiro clássico de 2017. "Se precisar, vamos jogar com uma equipe em uma competição e outra depois. Por isso a gente precisa de um grupo bom, grande e forte. Teremos muitas competições", apontou o treinador. A frase também fecha com o pedido de Renato: mais reforços. Na última sexta-feira, o técnico cobrou contratações e citou "um ou dois tiros" no mercado com nomes que não sejam apenas para grupo. Até aqui, o Grêmio buscou cinco novos jogadores. Nenhum com status de titular. "Se chegarmos a final de todos os campeonatos, é difícil, mas pode acontecer, seriam mais de 80 partidas. Precisamos de um grupo mais qualificado", afirmou Pedro Geromel, zagueiro e um dos líderes do elenco. Antes das cobranças por reforços, o Grêmio já havia indicado que a prioridade na arrancada do ano será o Campeonato Gaúcho. A Primeira Liga deverá ser disputada com reservas e o chamado grupo de transição, dando espaço para experiências. Nesta segunda-feira, o time realiza jogo-treino contra o Sindicado dos Atletas do Rio Grande do Sul no primeiro teste para o ano que pode virar uma grande maratona.