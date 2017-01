Michael sai do estado de coma, mas permanece internado na UTI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A situação ainda requer muitos cuidados, mas Michael teve uma evolução no último final de semana. Nesta segunda-feira (23), por meio de um comunidado divulgado pelo Hospital de Base de Rio Preto, foi informado que o atacante do Fluminense teve uma melhora no quadro clínico e até saiu do estado de coma, mas que permanece internado na UTI. "De acordo com a equipe médica do Hospital de Base de Rio Preto, o atacante Michael teve uma melhora de seu quadro clínico neste final de semana, deixando o estado de coma. Ele havia contraído uma infecção pulmonar na última semana, já reduzida. Permanece internado na UTI, estável, respirando espontaneamente e apresenta melhora do nível de consciência", divulgaram. Michael já passou por uma traqueostomia na última quinta-feira (20) por conta da intubação prolongada. O objetivo do procedimento era minimizar danos - possíveis machucados na região - e observar a evolução do atleta. No dia 9 de janeiro, Michael voltava ao Rio de Janeiro para se reapresentar ao time tricolor. O carro era dirigido por um amigo e se chocou com uma vaca. O atacante estava no banco do carona e sofreu traumatismo craniano. Ele tinha negociações adiantadas com a Ponte Preta e estava próximo de ser emprestado até o encerramento do contrato com o clube das Laranjeiras.