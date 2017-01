IPC-S fica estável em 0,63%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) relativa à terceira quadrissemana de janeiro ficou praticamente estável ao subir apenas 0,01 ponto percentual em relação à semana imediatamente anterior. O índice ficou em 0,63%. As informações são da Agência Brasil. Segundo dados divulgados nesta segunda (23), pelo Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) da Fundação Getulio Vargas, na terceira quadrissemana deste mês, três das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo habitação, cujos índices passaram de 0,01% para 0,18%, alta de 0,17 ponto percentual –impulsionada pelo item relativo à tarifa de eletricidade residencial, que passou de -2,55% para -1,32%. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Educação, Leitura e Recreação (1,95% para 2,53%) e Comunicação (0,36% para 0,40%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: cursos formais (3,75% para 5,78%) e tarifa de telefone móvel (0,54% para 0,86%), respectivamente. Em contrapartida, entre as cinco classes de despesas que contribuíram para a estabilização dos preços destaca-se o grupo dos alimentos, que registrou queda de 0,13 ponto percentual entre uma semana e outra: de 0,77% para 0,64%. Os índices também recuaram nos grupos transportes (1,06% para 0,88%), saúde e cuidados pessoais (0,56% para 0,46%), vestuário (-0,41% para -0,49%) e despesas diversas (0,92% para 0,66%).