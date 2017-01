Trump retirará EUA da Parceria Transpacífico nesta segunda, diz TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira ação executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (23) será retirar o país da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), segundo a emissora CNN. Na prática, a retirada dos EUA do TPP deve inviabilizar o acordo, que busca estabelecer um contraponto ao aumento da influência econômica e política da China. A parceria estabelece normas comuns sobre questões que vão desde os direitos dos trabalhadores à proteção da propriedade intelectual em 12 nações da região do Pacífico, abrangendo 40% da economia global. A agenda oficial de Trump nesta segunda-feira prevê a assinatura de ordens executivas às 10h30 (13h30 em Brasília) no Salão Oval. A Casa Branca não informou o conteúdo dos decretos. A assinatura do TPP foi uma das principais iniciativas de integração comercial do antecessor de Trump, o democrata Barack Obama. O pacto, contudo, não chegou a ser ratificado pelo Congresso dos EUA. Com os americanos possivelmente abandonando o TPP, a China terá o caminho livre para desenvolver seu próprio acordo de livre comércio e influência na Ásia, a Parceria Regional Econômica Ampla (RCEP), em negociação entre 16 países –nenhum deles nas Américas até o momento. Durante a campanha eleitoral, Trump criticou a integração comercial com outros países, afirmando que o livre comércio traz prejuízos para a indústria e o emprego nos EUA. NAFTA Neste domingo (22), o republicano anunciou que iniciará em breve conversas com México e Canadá para renegociar o Nafta (acordo de livre comércio da América do Norte), e que, caso os termos do pacto não sejam revistos, os EUA deixarão a parceria. "Nós vamos começar a renegociar o Nafta, além de questões de imigração e segurança de fronteira (com o México)", anunciou Trump em pronunciamento na Casa Branca neste domingo. Economistas temem que o colapso dos acordos de integração comercial leve a uma série de consequências negativas, como redução do acesso dos EUA a seus maiores mercados de exportação, Canadá e México. Aumentos de tarifas impostos pelos EUA poderiam ser alvo de retaliação tarifária –no caso dos países do Nafta, isso poderia aumentar o preço de vegetais, frutas, carros e gasolina nos EUA, principais produtos exportados para o mercado americano.