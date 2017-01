Gerson ‘King’ Combo é atração confirmada no Psicodália

(foto: Divulgação)

A banda Central Sistema de Som, de Curitiba, é presença confirmada no Psicodália 2017 com a participação pra lá de especial de ninguém menos que Gerson ‘King’ Combo, nome lendário do soul e do funk nacional. Em fase final da produção de seu terceiro álbum de grooves, a banda mostrará um repertório dividido entre as suas criações e as composições de Combo.

Funk 60’s/70’s (nacional, americano e africano), Afrobeat, Reggae Roots, Dub e Música Popular Brasileira são vertentes que dão suporte às composições autorais da banda, buscando expressar artisticamente, através de grooves e ideias, a miscigenação natural dos grandes centros urbanos. Essa pesquisa e mescla de gêneros e sonoridades vintage resultam em um som autêntico, atual, que dialoga com diferentes nichos e faixa etárias.

Gerson tornou-se conhecido ao gravar, em 1977, um álbum clássico da música black brasileira, sintetizando a chamada ''onda black'' do fim dos 60 e 70 no Rio de Janeiro: bailes focados no funk, soul e no R&B, que pouco mais a frente se tornariam os famosos bailes de ''Charme'' - alguns existentes ate hoje, como Furacão 2000. A CENTRAL coloca sua formação de big band à disposição do Mr. King para proporcionar ao Psicodália um verdadeiro baile funk 70: a sonoridade vintage e autêntica do coletivo curitibano unida ao swing carioca de Gerson King Combo, considerado um dos principais nomes da música negra brasileira, juntamente com Tim Maia, Hyldon e Cassiano.

O disco que está sendo finalizado expõe a face big band da Central: backing vocals, teclas e naipe de metais, somados à força do power trio e da percussão. Com participações de Melina Mulazani nos vocais e Ricardo Verocai tocando Hammond, o novo trabalho contém duas composições produzidas no Observatório de Ecos, no Rio de Janeiro, com direção musical de Marcelo Yuka. “Esta formação com metais, backings e a entrada do Verocai nas teclas, remeteu muito as formações das bandas de black dos anos 60 e 70. Logo que percebemos isso nas gravações pensamos em fazer algo com o Gerson, que dispensa comentários e é o Rei da musica black70”, explica Gui Miudo.

Psicodália

E assim, aos poucos, o público vai conhecendo a programação que celebrará as 20 edições do festival durante o Carnaval 2017, em uma fazenda em Rio Negrinho (SC). Estão confirmados também os shows de Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Casa das Máquinas, Cálix, Céu, Recordando o Vale das Maçãs, Liniker, Cátia de França, Perotá Chingó, Metá Metá e Trombone de Frutas, com a participação de Di Melo.

Para ficar por dentro de todos os detalhes e saber cada nova atração, basta acompanhar o facebook e o site do evento. Ao todo serão em torno de 50 atrações musicais, além de oficinas, workshops, apresentações teatrais, de cinema e muitas atividades recreativas, para crianças e adultos.

O Psicodália será de 24 de fevereiro a 1 de março de 2017, na Fazenda Evaristo, uma área de 500 mil m2 de área verde, que receberá toda uma estrutura de reforço, com portaria, estacionamento, bares e praça de alimentação 24 horas. Terá ainda ambulatório 24 horas, minimercado, feirinha e bazar e cinco grandes áreas de camping arborizadas, equipadas com banheiros, iluminação, limpeza e segurança.

Serviço:

O que: Psicodália 2017

Quando: 24/02 a 01/03/2017

Onde: Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho (SC)

Passaportes: http://www.diskingressos.com.br/evento/4570

Informações: www.psicodalia.com.br​