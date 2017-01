Tempestades e tornados provocam 19 mortes no sul dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 19 pessoas morreram e mais 43 ficaram feridas nos Estados da Geórgia, do Alabama, Mississipi e da Flórida, depois que tempestades e tornados varreram o sul dos Estados Unidos no último fim de semana. As informações são da Agência Brasil. Prevendo mais tempestades e ventos fortes, o governador da Geórgia, Nathan Deal, fez um apelo para que a população fique em locais seguros para evitar riscos de morte ou ferimentos. A assessoria de imprensa da Casa Branca informou que o presidente Donald Trump enviou condolências à população do sul dos Estados Unidos, em especial da Geórgia, a mais atingida pela chuva e pelos tornados. "Estamos nos colocando à disposição para enviar ajuda ao Estado da Geórgia", disse Trump. Fotografias mostrando casas destruídas, árvores caídas, ruas alagadas e pessoas em desespero estão sendo publicadas nas redes sociais. Autoridades do Corpo de Bombeiros disseram que o número de mortos e os prejuízos materiais só não foram maiores porque os tornados estão ocorrendo durante a noite, quando a população está dormindo.