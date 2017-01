Volta da linha Colombo-CIC beneficia mais de 30 mil passageiros

O primeiro ônibus da linha Colombo-CIC, que voltou a funcionar nesta segunda-feira (23), partiu às 5h30 do terminal Maracanã, em Colombo, e percorreu 26 quilômetros para chegar no Terminal do CIC, na região sul de Curitiba, às 6h30. Calcula-se que mais de 30 mil passageiros serão beneficiados pela volta da linha.

O porteiro Juarez de Souza comemorou o retorno da linha. Morador do bairro Jardim Osasco, em Colombo, ele trabalha no Portão. “É a melhor coisa que poderia ter acontecido. Antes eu fazia esse trajeto em até três horas, agora levo 40 minutos”, afirmou Souza, que antes embarcava um ônibus do Terminal do Maracanã, em Colombo, ia até o Terminal do Cabral e então pegava outro até o Portão.

A copeira Maria de Fátima Borges é moradora do bairro Monte Castelo, em Colombo, e trabalha em diversos bairros da capital. “Quando a rede foi desintegrada foi muito difícil. Em alguns casos era preciso que eu andasse até 30 minutos entre um ponto e outro para poder chegar ao meu destino”, revelou.

Também morador do município vizinho, Francisco Pereira de Lima Jr. trabalha como garçom no Centro de Curitiba e faz o trajeto todo dia. Com a volta da linha, Lima Jr. calcula que possa poupar cerca de 15 minutos em seu trajeto diário. “A volta da linha é muito importante, principalmente para o trabalhador, que precisa cumprir horários e depende do transporte coletivo”, concluiu.

Parceria

A volta da linha Colombo-CIC foi anunciada na última segunda-feira (16), em uma solenidade na Prefeitura de Curitiba. Na ocasião, o prefeito Rafael Greca e o governador do Paraná, Beto Richa, assinaram um termo de compromisso firmando a parceria, assim como um protocolo de intenções para estudos técnicos de implantação do Novo Sistema Metropolitano Integrado de Passageiros. “Com a sensibilidade do prefeito Rafael Greca, a integração do transporte voltará a ser realidade”, reiterou Richa.

Trajeto

Desde fevereiro de 2015, quando foi rompida a integração tarifária com a RMC, a linha Colombo-CIC passou a ser atendida pelo trajeto Maracanã/Cabral, com ponto final no Terminal Cabral, onde os passageiros precisavam trocar de ônibus para continuar o trajeto.

Agora, o passageiro embarca no Terminal do Maracanã e pode seguir diretamente à CIC, cruzando o Centro de Curitiba.

No trajeto são nove paradas. O Ligeirinho Colombo-CIC funcionará nos dias úteis e aos sábados. Aos domingo, os passageiros de Curitiba continuarão sendo atendidos pela linha Cabral-CIC.