Sem espaço, Carlos aguarda liberação do Atlético-MG para fechar com Vitória

MARCELLO DE VICCO E VICTOR MARTINS SANTOS, SP, E BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória segue insistindo na contratação de Carlos, do Atlético-MG. O atacante, que nesta temporada terá a concorrência de Fred, Lucas Pratto e Rafael Moura e dificilmente será aproveitado por Roger, está acertado com o clube baiano, mas ainda aguarda a liberação do Atlético-MG para ir a Salvador e ser oficializado pelo Vitória. Segundo apurou o UOL Esporte, o Vitória já recebeu duas negativas do clube mineiro pela contratação de Carlos, mas continua tentando. E segue confiante na contratação do atacante, que quer jogar em 2017 e torce pela liberação da diretoria. Já de acordo com a diretoria do clube rubro-negro, "faltam alguns acertos" para a transferência ser concretizada. O Vitória ainda busca mais dois atacantes para fechar o ciclo de contratações para a temporada 2017. Além de Carlos, André Lima, do Atlético-PR, e Rodrigão, do Santos, também estão na mira, sendo que o primeiro, assim como o atacante do Atlético-MG, também está perto de ser anunciado, de acordo com a diretoria. A temporada 2016 não foi de boas lembranças para Carlos. O atacante sofreu duas lesões graves, uma em fevereiro, no tornozelo direito, e outra no fim de agosto, no pé esquerdo. Foram duas cirurgias e muitos meses no departamento médico do Atlético. Em campo foram apenas 21 jogos, dos 74 que o time alvinegro disputou no ano passado. O melhor momento aconteceu na Copa Libertadores, com três jogos e três, diante do Melgar, Racing e São Paulo. Ao todo foram cinco gols em 2016, com os dois anotados durante o Brasileirão. Por causa da lesão no pé esquerdo, ficou do dia 24 de agosto até o começo de janeiro sem jogar. O retorno aos gramados aconteceu na Florida Cup, já que ele foi o camisa 9 do Atlético nas duas partidas do torneio amistoso disputado nos Estados Unidos.