Na mira do Bayern, aposta palmeirense ganha 8 kg

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Promovido no ano passado aos profissionais, Vitinho ainda não é presença constante no time principal do Palmeiras. No sábado (21), no entanto, o meia deu seu "cartão de visitas" no jogo contra a Chapecoense e mostrou que pretende voar mais alto em 2017. Autor de belo gol no amistoso, o jogador já teve até sondagem do Bayern de Munique antes mesmo de explodir, mas prefere deixar isso de lado.

"Essa proposta chegou no Palmeiras e no meu empresário, mas não chegou para mim. Agora penso em ganhar títulos aqui", explicou na entrevista coletiva desta segunda-feira (23). Seu foco é a programação alviverde para a melhor adaptação no profissional. Não à toa, já ganhou oito quilos desde sua promoção. "Estou ficando mais forte", diz ele entre risos. Tratado por parte da torcida como "sucessor de Gabriel Jesus", Vitinho prefere não comprar a comparação e admite que ainda precisa de mais tempo para se ver como atleta profissional do Palmeiras.

"Está mudando aos poucos e estou tentando me adaptar ao profissional e me acostumar. Na base, às vezes, o jogo vira uma loucura e aqui são todos experientes, sabem quando cadenciar. Isso muda bastante. Eu acho que todos que estão na base terão uma oportunidade um dia e eu quero treinar forte para isso virar realidade", afirmou.

Curiosamente, Vitinho já era conhecido por Eduardo Baptista antes mesmo dele ter sido contratado para o cargo de técnico. Na Copa do Brasil para garotos no ano passado, ele se destacou em um jogo em Campinas e chamou a atenção do hoje comandante alviverde. "Eu desci um dia para a base e nem sabia que ele estava no estádio. A oportunidade surgiu, eu queria fazer um grande jogo e fiz um gol e uma assistência, se não me engano. E agora estou aqui trabalhando com ele", relembrou.

"É preciso aproveitar porque as oportunidades passam muito rápido", finalizou. Assim como os demais jogadores, Vitinho não foi a campo no treino do Palmeiras desta segunda-feira. Depois do domingo de folga, os atletas se concentraram apenas na sala de musculação e fizeram trabalhos físicos.