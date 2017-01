Nadal ganha de 'freguês' Monfils pela 13ª vez e vai às quartas na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante de um tenista contra quem tem um retrospecto muito favorável, o espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo nesta segunda-feira (23) e avançou para as quartas de final do Aberto da Austrália com uma vitória por 3 sets a 1 sobre o francês Gael Monfils, parciais de 6/3, 6/3, 4/6 e 6/4. Esta foi a 13ª vitória do ex-número um em 15 confrontos contra Monfils. A última das duas derrotas para o rival ocorreu ainda em 2012, no Torneio de Doha. Nadal havia chegado às quartas de final em Melbourne pela última vez em 2015. Ele foi campeão em 2009 do torneio. Na última edição, ele foi eliminado na primeira rodada. Nesta segunda-feira, Nadal parecia absoluto na partida até o terceiro set, quando teve o saque quebrado no nono game e não conseguiu se recuperar. Na quarta parcial, novo susto com Monfils abrindo 4 a 2. Porém, Nadal embalou na sequência, venceu os quatro games seguidos -com duas quebras- e garantiu a passagem para as quartas. Em busca de uma vaga na semifinal do primeiro Grand Slam do ano, o espanhol enfrentará o canadense Milos Raonic, terceiro cabeça-de-chave do torneio. Ele derrotou nesta terça-feira o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (8-6), 3/6, 6/4 e 6/1. GOFFIN X DIMITROV O outro jogo de quartas de final definido nesta segunda-feira colocará frente a frente o belga David Goffin e o búlgaro Grigor Dimitrov. Goffin desbancou o oitavo favorito do torneio, o austríaco Dominic Thiem, por 3 sets a 1, parciais de 5/7, 7/6 (7-4), 6/2 e 6/2. Dimitrov, por sua vez, passou pelo algoz de Novak Djokovic, o uzbeque Denis Istomin, também por 3 a 1, parciais de 2/6, 7/6 (7-2), 6/2 e 6/1. As quartas de final masculina: Roger Federer x Mischa Zverev Stan Wawrinka x Jo-Wilfried Tsonga Rafael Nadal x Milos Raonic David Goffin x Grigor Dimitrov DUPLAS Não foi um bom dia para os brasileiros no torneio de duplas. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, Marcelo Melo foi eliminado pelo seu ex-parceiro Ivan Dodig que agora tem Marcel Grannolers ao lado por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7-5) e 7/6 (7-5). Em parceria com o neozelandês Marcus Daniell, Marcelo Demoliner também se despediu da chave de duplas. Eles foram derrotados pelos australianos Chris Guccione e Sam Goth por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (11-9) e 6/3.