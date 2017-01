Novo regulamento aumenta chance de Thiago Neves jogar na estreia do Mineiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ao desembarcar em Belo Horizonte, no dia 16 de janeiro, Thiago Neves declarou que gostaria de jogar a partida de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no dia 29, contra o Villa Nova, no Mineirão. E uma importante alteração no regulamento da competição faz com que a chance de o meia jogar seja maior. Até a edição do ano passado, existia uma data limite para inscrição de atletas para a primeira rodada do Mineiro. Algo que foi retirado do regulamento em 2017. Para ter condições de jogo, basta o jogador ter o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até o último dia útil antes do jogo. Portanto, no caso da estreia do Cruzeiro no Mineiro, todos os jogadores precisam estar regularizados até o dia 27, sexta-feira. De contrato assinado e com a liberação do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Thiago Neves ainda depende da chegada dos documentos para que o Cruzeiro faça sua inscrição. Fosse o regulamento do ano passado, por exemplo, o meia já estaria fora do jogo com o Villa Nova. Em 2016, o prazo limite de inscrição para primeira rodada do Mineiro foi de cinco dias. "Acho que já dá para estrear em três ou quatro dias. Não parei de treinar. Vinha treinando normalmente, em dois períodos. É só adaptação para entrar em campo. Em uma semana estou pronto para jogar", disse o jogador no desembarque em Belo Horizonte. Após os primeiros dias de exames e testes físicos, Thiago Neves já está treinando com bola na Toca da Raposa. No entanto, o meia não participou de nenhum dos jogos treinos realizados pelo Cruzeiro em 2017 -contra o Águia, time formado por jogadores sem nenhum clube, e contra o Araxá, equipe que vai disputar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Mesmo assim, Mano Menezes garante que o aproveitamento do jogador depende apenas da regularização. "Em relação à questão de preparação atlética, os jogadores com essa qualidade superam algumas deficiências momentâneas de questões físicas. O Thiago vinha treinando, e nos treinamentos que participou junto com o grupo, a evolução dele ficou evidente. Temos como limitador, a parte legal. Isso talvez exija um pouco de tempo. Mas quando ele tiver condições legais, certamente poderá jogar."