Oitavo filme da saga 'Star Wars' ganha título oficial

O site oficial da franquia Star Wars anunciou nesta segunda-feira (23) que o título oficial do oitavo filme da série será "Star Wars: The Last Jedi", em português pode ser traduzido para "O Último Jedi".

Escrito e dirigido por Rian Johnson, com produção de Kathleen Kennedy e Ram Bergman, e produção executiva de J.J Abrams. O filme tem data prevista para estrear no Brasil em 15 de dezembro de 2017.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq