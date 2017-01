Apresentadora diz que escreveu pedido de desculpas a ex-mulher de Jagger

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Gimenez escreveu, há alguns anos, uma carta a Jerry Hall se desculpando por ter engravidado do astro Mick Jagger, então marido da ex-modelo americana. A revelação foi feita em entrevista ao tabloide britânico "Daily Mail", o mesmo que há cerca de um ano a chamou de "destruidora de lares" em uma reportagem. "Sabe, escrevi por favor, me perdoe, mas ela nunca respondeu. Eu também não esperava que respondesse, mas queria que ela soubesse que eu sentia muito", contou. Luciana afirmou que hoje se sente mais madura e, casada -com Marcelo de Carvalho, sócio da RedeTV!-, detestaria se algo semelhante lhe acontecesse. "Às vezes fazemos coisas que podem machucar as pessoas e nos arrependemos. Faz parte do amadurecimento. Sinto pela Jerry, nunca quis magoá-la. Mas iria odiar se acontecesse comigo." A apresentadora falou da personalidade do filho Lucas, 17, que seria quieto como o pai. De acordo com ela, o garoto é "um doce, do tipo que ajuda senhorinhas a atravessarem a rua". Apesar da tentativa de se desculpar pelo affair com Jagger, Luciana nunca falou com Jerry. Mas diz acreditar que ela é "uma mãe maravilhosa, porque os outros filhos [do cantor] são muito agradáveis" e também por ser "sempre tão adorável" com Lucas.